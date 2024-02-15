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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 февраля 2024, 14:17
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«Мне вообще ребенка кормить не надо?»: Наталья Фриске послала своих подписчиков в порыве злости

Певица Наталья Фриске запустила волну хейта из-за лишнего веса своей дочери.
«Мне вообще ребенка кормить не надо?»: Наталья Фриске послала своих подписчиков в порыве злости

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

37-летняя Наталья Фриске в 2022 году стала мамой дочери Луны. Сестра певицы Жанны Фриске накануне разозлилась на подписчиков, которые обвинили ее ребенка в ожирении.

Одна из подписчиц написала Наталье, что та перекармливает свою дочь, которая «и так толстая». Также она добавила: у дочери певицы злое лицо, когда она улыбается.

Это высказывание разозлило Фриске. Она отметила: каждый видит то, что хочет видеть.

«По-вашему, мне вообще ребенка кормить не надо? Или она должна по вашей прихоти постоянно смеяться, как дурочка. Еще раз повторюсь, если что-то не нравится, нажимаем кнопочку „отписаться“ и идем спокойно туда, откуда вы вылезли лет так… дцать назад», — высказалась экс-солистка «Блестящих» на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Врачи также советовали сбросить вес ребенку Фриске, но она заявила, что не стала слушать их рекомендаций. Луна, говорит певица, изначально родилась крупной, а после была год на грудном вскармливании. Наталья уверила: она тщательно следит за здоровьем малыша, поэтому ее нельзя упрекать в безответственности.

Ранее Наталья Фриске объяснила, почему отказалась от отдыха в России. Подробности читайте в этой статье.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Наталья Фриске
ребенок
хейтеры