Тяжело дышала и хрипела: свежее видео поющей на корпоративе Пугачевой попало в Сеть

В Сеть попало видео, где певица Алла Пугачева выступает на новом корпоративе. На кадрах артистка задыхается, не вытягивая ноты, хрипит, тяжело дышит. Об этом сообщает mk.ru.

На кадрах Примадонна держит микрофон в руках и исполняет свои песни. Запись, по сообщениям, произошла на корпоративном мероприятии на Кипре, однако точная дата и место не уточняются. Сама звезда пока молчит на этот счет.

С концертами Пугачева завершила свою карьеру много лет назад, сразу после юбилея, причиной стали как возрастные факторы, так и проблемы со здоровьем. Однако все изменилось после февраля 2022 года. Ее супруг, Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) покинул страну и сделал громкие заявления, а звездная супруга последовала за ним.

СМИ пишут, что доходы семьи резко уменьшились, а деньги нужны. Поэтому Пугачева якобы начала записывать новые песни и даже выступать на сцене. Похоже, что именно по этой причине артистка решила снова выйти на сцену и спеть. Место и время записи пока неизвестны, но, судя по внешнему виду, она довольно свежа. На видео она одета в длинную белую рубашку, поверх футболки.

Однако исполнение песни на слова Бориса Пастернака Пугачевой дается с трудом. Она задыхается, не достигая высоких нот, хрипит и тяжело дышит. Ее попытка вызвала больше насмешек, чем восхищения в интернете. А как пишет «Экспресс газета», это новое видео Примадонны.

Других подтверждений или комментариев по поводу видео с выступления Аллы Пугачевой нет.

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