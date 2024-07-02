«Тяжело дожидаться мужей с фронта»: как певица Круглова спасла брак бойца СВО

Певица Саша Круглова вернулась из зоны СВО и рассказала, что помешала разводу одного из бойцов. Участница шоу «Голос» является руководителем агитбригады имени Руслановой и провела 10 концертов! В беседе с mk.ru она рассказала историю, которая запомнилась ей больше всего.

Девушка поделилась, что выступала в Луганске и получала множество букетов от мужчин. Цветов было столько, что они не умещались в машину. Певица работала в невероятную жару, но стойко переносила сложности. Она заявила, что поднимала дух солдат, а они подпевали ей.

«И вот, спустя время, мне в соцсети в личку постучался мой слушатель. Обычно я не отвечаю на подобные письма, а тут он очень активно начал писать, объясняя, что очень нужно поговорить. Я ожидала, что он скажет, мол, нужна помощь на вооружение, деньги — все, что угодно, но не это», – рассказала Круглова.

По словам артистки, мужчина рассказал, что его жена хочет развода из-за того, что «устала ждать его с СВО». Девушка сразу вспомнила о своей песне «Вне зоны», где описана подобная история.

«В итоге я обратилась к этой девушке онлайн и спела для этой пары песню. После этого исполнения супруга передумала разводиться и осталась в семье», – отметила исполнительница.

Саша подчеркнула, что после случившегося поняла, как важна ее работа. Ведь артисты с помощью своего творчества могут помогать людям.

«Женам бойцов СВО бывает тяжело дожидаться мужей с фронта, ну а мужчины не могут бросить свое дело», – добавила певица.

Ранее мы писали о том, что экс-скрипач «Аквариума» рассказал о пережитом в зоне СВО инсульте.