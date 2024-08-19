«Тяжело дается»: экс-солистка Reflex Женя Малахова раскрыла, как вернулась в форму через месяц после родов

Месяц назад 35-летняя экс-солистка группы Reflex Женя Малахова стала мамой во второй раз — у певицы и ее мужа, бизнесмена Андрея Тарасова, родилась дочь Павла. На днях артистка появилась на презентации модных брендов, и многие отметили, что она в хорошей форме после родов. В беседе с Kp.ru знаменитость раскрыла, что помогло ей вернуться к привычному весу.

Для мероприятия Женя Малахова выбрала жилет и юбку мини розового цвета, которая подчеркнула ее стройные ноги. Певица призналась, что сейчас ощущает себя «даже худее, чем до беременности» и рассказала, как ей удалось вернуться в форму после рождения ребенка.

«Вообще во время беременности ребенок много забирает из организма матери. Во всяком случае, у меня было так. Кроме того, сейчас мы на грудном вскармливании, и, признаюсь, мне оно дается тяжело. Нельзя молочку, мучное и вкусненькое — все то, что я так люблю. Наверно, потому я такая худая», — поделилась Женя Малахова.

Вместе с тем артистка отметила, что иногда все же позволяет себе некоторые продукты, например, кофе.

По словам Жени Малаховой, всю беременность она вела активный образ жизни и набрала 11 кг. Знаменитость подчеркнула, что уже через несколько дней после родов пришла к своему привычному весу.

Напомним, с 2020 года певица состоит в браке с бизнесменом Андреем Тарасовым. У пары есть двухлетний сын Федор, а недавно родилась дочь Павла.

Ранее сообщалось о том, что Женя Малахова рассказала о своем состоянии после родов.