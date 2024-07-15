«Мы счастливы»: экс-солистка группы Reflex рассказала о своем состоянии после родов

Бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова рассказала о своем самочувствии после родов. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, артистка родила второго ребенка еще 12 июля, однако рассказала об этом лишь 15 июля. Журналисты выяснили, что у звезды родилась дочь.

«Мне очень приятно, что в последнее время ко мне подходили люди и восхищались моей выносливостью, красотой и активностью. <…> Кто-то чувствует себя во время беременности по-другому, я не хвастаюсь, мне повезло. Я благодарна человеку внутри за то, что "тусил" эти заключительные дни вместе со мной», — рассказала в своем микроблоге Малахова.

Сотрудники СМИ также установили, что исполнительница родила у того же врача, который вел ее предыдущую беременность. Певица находилась в VIP-палате «обычного» роддома.

«В нашей семье прибавление. Мы счастливы, и сейчас всей семьей наслаждаемся нашим миром», — высказалась в разговоре со СМИ исполнительница.

Напомним, Женя Малахова с августа 2020 года замужем за предпринимателем Андреем Тарасовым.

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