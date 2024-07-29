«Тяжело было»: беременная Хилькевич рассказала о проблемах в отношениях с мужем

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала, что несколько лет назад они с супругом Артуром Волковым переживали семейный кризис. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Один из фанатов решил узнать у актрисы, думала ли она когда-нибудь о разрыве с мужем. Хилькевич ответила утвердительно.

«Да, у нас был очень серьезный кризис. Закончился два года назад. Думали-думали. И я думала, и он думал. Было очень тяжело. Но мы решали вопросы, пытались выбраться», - поделилась знаменитость.

Артистка уточнила, что проблемы в браке носили долгосрочный характер.

Напомним, Анна Хилькевич и Артур Волков поженились в августе 2015 года в Москве. В том же году артистка подарила новоиспеченному мужу дочь Арианну. В 2018-м у пары родилась вторая дочь. Девочку назвали Машей. Звезда «Универа» признавалась, что в первую беременность набрала 22 кг, а во вторую — 23 кг. Актриса худела полтора года, чтобы вернуть свою форму.

В апреле текущего года звезда сериала «Универ» рассекретила третью беременность. Пол будущего ребенка знаменитость не знает. Она подчеркнула, что будет рада и мальчику, и девочке.

Ранее Хилькевич рассказала о неутешительных результатах третьего скрининга.