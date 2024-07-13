«Меня трясло»: актриса Хилькевич рассказала о неутешительных результатах третьего скрининга

В апреле 37-летняя Анна Хилькевич заявила, что станет мамой в третий раз. Для звезды «Универа» эта беременность стала тяжелой: актриса жалуется на плохое самочувствие и слишком большой живот. Накануне Анна сходила на третий скрининг и поделилась с подписчиками его неутешительными результатами.

Анну не совсем порадовало то, что она узнала на скрининге. Показатели у малышки хорошие, но девочка слишком быстро растет.

«Меня трясло как обычно. У нас все показатели окей, но ребенок опережает развитие на две недели почти», — рассказала актриса в голосовом сообщении в социальной сети.

Врач предупредил будущую маму, что у нее растет риск обвития пуповины, поэтому Анне нужно есть меньше быстрых углеводов. Хилькевич также попросила опытных мам поделиться советом, который бы смог ей в дальнейшем избежать тяжелых последствий.

Анна Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым с 2015 года. У супругов две дочери — восьмилетняя Арианна и пятилетняя Анна-Мария, которой они недавно сделали двойное имя. Недавно звезда призналась, что ждет девочку, которую также хотят назвать на букву «А».

Напомним, дочки актрисы будут учиться в частной школе почти за 4 млн рублей в год. Подробности читайте здесь.