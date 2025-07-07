«Тяжело болела, быстро слабела»: что происходило с Нонной Мордюковой в последние годы жизни

6 июля исполнилось 17 лет со дня смерти звезды фильмов «Молодая гвардия» и «Родня» Нонны Мордюковой. Станислав Садальский, который близко дружил с актрисой, рассказал о ее последних годах. В личном блоге на платформе LiveJournal артист раскрыл, что незадолго до смерти знаменитость тяжело болела и была очень слаба.

По словам Стаса Садальского, несмотря на состояние здоровья, Нонна Мордюкова до последнего мечтала о работе и «сохраняла стать».

«17 лет назад ушла в вечность великая Мордюкова. Болела она в последние годы тяжело, слабела быстро и заметно для окружающих. Но прощалась с миром талантливо, как и жила. Мечтала о работе, ждала звонков от режиссеров, и стать свою царскую сохраняла до конца. Говорила: „На бабок с клюкой мне страсть как переходить не хочется. Ибо искусство — это торжество пола“», — поделился актер.

Стас Садальский также вспомнил о великих советских актрисах, стоявших в одном ряду с Нонной Мордюковой. Он сравнил их с современными артистками, у которых нет той «мощи» и «таланта».

«Пересмотрел недавно три фильма Москаленко — „Журавушку“, „Молодые“, „Русское поле“… какие же там женские типажи! Чурсина, Мордюкова, Маркова, Ларионова, Хитяева. Сколько мощи, красоты, таланта в каждой из них… А что сегодня на экране? Пол остался, а торжества не наблюдается», — заявил артист.

Напомним, у звезды «Молодой гвардии» была непростая судьба. Ее личная жизнь не сложилась, а единственный сын Владимир от брака с Вячеславом Тихоновым скончался в 40 лет. Смерть ребенка стала для Нонны Мордюковой, которая «обожала» наследника, тяжелым ударом. Своего сына актриса пережила на 18 лет и ушла из жизни 6 июля 2008 года в возрасте 82 лет. В последние годы она болела сахарным диабетом. Была похоронена рядом с сыном на Кунцевском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось о том, почему Нонна Мордюкова обвиняла бывшего мужа Вячеслава Тихонова в смерти их единственного сына.