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Опубликовано 02 мая 2024, 16:44
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«Тяжело»: Александр Буйнов отправился к мемориалу Валентина Юдашкина в годовщину смерти друга

Александр Буйнов отправился к мемориалу Валентина Юдашкина в годовщину смерти.
«Тяжело»: Александр Буйнов отправился к мемориалу Валентина Юдашкина в годовщину смерти друга

© Starface.ru

Певец Александр Буйнов в годовщину смерти модельера Валентина Юдашкина отправился к его мемориалу, чтобы возложить цветы. Артист признался, что ему «тяжело» в связи с уходом друга.

Соответствующий пост появился в соцсетях Буйнова.

«Год без Вали… Еду к его мемориалу возложить цветы», - рассказал музыкант под совместным фото с Юдашкиным.

Буйнов вспомнил, что начинал карьеру одновременно с модельером, только он на сцене, а Юдашкин – в мире моды. Дизайнер стал автором почти всех его костюмов.

По словам певца, они «честно» и «по-доброму» дружили. О покойном Буйнов вспоминает как «отзывчивом» и «душевном человеке».

«Тяжело, особенно тяжело, когда уходят близкие сердцу друзья, которых и так очень мало», - написал Буйнов.

Ранее сообщалось, что вдова Юдашкина Марина опубликовала фото с ним и трогательно обратилась к кутюрье. Она привела слова из песни «Нежность».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Валентин Юдашкин
Александр Буйнов
годовщина
смерть