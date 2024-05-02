«Тяжело»: Александр Буйнов отправился к мемориалу Валентина Юдашкина в годовщину смерти друга

Певец Александр Буйнов в годовщину смерти модельера Валентина Юдашкина отправился к его мемориалу, чтобы возложить цветы. Артист признался, что ему «тяжело» в связи с уходом друга.

Соответствующий пост появился в соцсетях Буйнова.

«Год без Вали… Еду к его мемориалу возложить цветы», - рассказал музыкант под совместным фото с Юдашкиным.

Буйнов вспомнил, что начинал карьеру одновременно с модельером, только он на сцене, а Юдашкин – в мире моды. Дизайнер стал автором почти всех его костюмов.

По словам певца, они «честно» и «по-доброму» дружили. О покойном Буйнов вспоминает как «отзывчивом» и «душевном человеке».

«Тяжело, особенно тяжело, когда уходят близкие сердцу друзья, которых и так очень мало», - написал Буйнов.

Ранее сообщалось, что вдова Юдашкина Марина опубликовала фото с ним и трогательно обратилась к кутюрье. Она привела слова из песни «Нежность».