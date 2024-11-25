«Тяжело»: 47-летний актер Сергей Бурунов расстался с возлюбленной

47-летний актер Сергей Бурунов расстался с возлюбленной и снова свободен. Артист назвал расставание «маленькой смертью».

Соответствующий комментарий он дал телеканалу НТВ.

Журналисты заметили, что Бурунов сильно похудел: нет ни живота, ни второго подбородка. Артист считает, что для поддержания нормального веса важно держаться «подальше от стола и холодильника».

Диету в жизни Бурунова объясняют несчастной любовью.

«Расставание — это маленькая смерть. Была часть тебя и ее нет. Тяжело все, душевные травмы заживают нескоро. Там йодом не помажешь», - произнес актер.

Ранее ему приписывали роман с 36-летней предпринимательницей Екатериной Леви. Летом пара вместе прилетала на фестиваль в Баку.

Известно, что Бурунов ни разу не был женат, у него нет детей. При этом актер заявлял, что мечтает о детях.