«Тяжело»: 47-летний актер Сергей Бурунов расстался с возлюбленной
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47-летний актер Сергей Бурунов расстался с возлюбленной и снова свободен. Артист назвал расставание «маленькой смертью».
Соответствующий комментарий он дал телеканалу НТВ.
Журналисты заметили, что Бурунов сильно похудел: нет ни живота, ни второго подбородка. Артист считает, что для поддержания нормального веса важно держаться «подальше от стола и холодильника».
Диету в жизни Бурунова объясняют несчастной любовью.
«Расставание — это маленькая смерть. Была часть тебя и ее нет. Тяжело все, душевные травмы заживают нескоро. Там йодом не помажешь», - произнес актер.
Ранее ему приписывали роман с 36-летней предпринимательницей Екатериной Леви. Летом пара вместе прилетала на фестиваль в Баку.
Известно, что Бурунов ни разу не был женат, у него нет детей. При этом актер заявлял, что мечтает о детях.