«Спасибо за приглашение»: Сергей Бурунов появился на фестивале в Баку с новой избранницей Екатериной Леви

47-летний актер Сергей Бурунов появился на фестивале в Баку с новой избранницей – Екатериной Леви. Ей 36 лет, девушка занимается предпринимательством.

О появлении Бурунова с Леви на Dream Fest сообщает Teleprogramma.pro. Издание не привело каких-либо подробностей.

Бурунов был с Леви на одном из мероприятий фестиваля. Девушку часто сравнивают с моделью Анастасией Решетовой, отмечается, что они похожи внешне.

На своей странице в соцсетях Бурунов опубликовал кадры участия в фестивале. Актер сидел за столом. В подписи к видео говорилось: «Вот в таком я прекрасном настроении на прекрасном фестивале, на прекрасном курорте».

Артист обратился к певцу Эмину Агаларову, который организовал мероприятие. «Спасибо за приглашение, дорогой друг», - подписал он кадры, как приветствовал артиста.

Ранее Бурунов едва не оказался в «Крокусе» в день теракта. Он планировал посетить концерт группы «Пикник», но задержался специально. Это спасло артисту жизнь.