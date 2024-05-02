«Тяжелейшее испытание»: рэпер Баста рассказал о работе в жюри проекта «Голос. Дети»

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) был в жюри проекта «Голос. Дети», который выходит на Первом канале. Музыкант признался, что эта работа далась ему тяжело.

Вакуленко отметил, что самым трудным был выбор одного претендента из детей-конкурсантов. Они смотрели на рэпера как на лучшего друга.

«Они даже не понимают, что сейчас будет разделочный стол <...>. Вот это тяжелейшее испытание. Никогда не ходите в жюри „Голос. Дети“», — сказал музыкант в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром».

По этой причине рэпер призвал никогда не ходить в жюри проекта.

Шоу «Голос. Дети» впервые вышло в эфир в 2014 году. В нем участвуют дети и подростки в возрасте от шести до 15 лет. В каждом сезоне программы есть три наставника, которые собирают себе команды участников. В числе судей были: Полина Гагарина, Дима Билан, Пелагея, Максим Фадеев и многие другие звезды. Баста появился в пятом сезоне и последних четырех сезонах проекта.

Ранее Баста рассказал, что не будет выпускать музыкальные альбомы в ближайшее время.