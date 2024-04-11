Рэпер Баста заявил, что не будет выпускать музыкальные альбомы. Об этом он рассказал ТАСС.

Музыкант Василий Вакуленко рассказал, что в ближайшее время он не собирается выпускать альбомы. По словам рэпера, ближайший сингл выйдет в День космонавтики.

«Сейчас пока синглы только, альбомов в рамках проекта „Баста“ никаких не будет. В прошлом году 24 песни вышло. Очень много всего», — рассказал он.

Рэпер добавил, что вместе с синглом 12 апреля выйдет еще и клип к песне. Отметим, что музыкант сейчас активно гастролирует по России — в апреле у него запланированы выступления в Твери, Москве, Омске, Новосибирске, Томске и Кемерово.

Кроме того, артист активно развивает свой бизнес. Недавно он открыл ресторан Frank в Дубае. Заведение заняло два этажа — на первом гости смогут в спокойной атмосфере поужинать, а на втором планируют проводить масштабные вечеринки.

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