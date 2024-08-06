Тяжелейшая инфекция, поражающая кости: Эдвард Бил может быть прикован к постели весь следующий год

Блогеру Эдварду Билу потребуется много времени для того, чтобы прийти в себя после операций по спасению ноги. Еще совсем недавно врачи планировали ампутировать зараженную конечность, однако впоследствии ее удалось спасти. Теперь молодому человеку придется провести в постели минимум год, передает Telegram-канал Baza.

Врачи диагностировали у Била остеомиелит — болезнь, которая поражает кости. Она началась из-за того, что блогер не соблюдал рекомендации по лечению травмы, полученной при падении с самоката.

По данным источников Telegram-канала, такая форма остеомиелита свойственна в основном для бездомных или людей, которые вообще не следят за своим здоровьем. В лучшем случае на восстановление и лечение Билу потребуется целый год постельного режима. А если он вновь не будет соблюдать рекомендации, то придется пробыть прикованным к кровати 5 лет.

Ранее чуть не потерявший ногу Эдвард Бил хочет вернуться к съемкам. Он планирует это сделать через 4 месяца.