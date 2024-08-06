Блогер Эдвард Бил хочет вернуться к съемкам видео после угрозы ампутации

Пранкер Эдвард Бил планирует дальше заниматься своей деятельностью и снимать видео. Он хочет приступить к этому примерно через четыре месяца. По информации Telegram-канала Mash, блогеру недавно грозила ампутация ноги из-за заражения крови, но хирургам удалось спасти конечность.

По данным источника, звезда соцсетей похудел на восемь килограммов, но старается не грустить. Близкие передают ему в больницу фрукты, которые Эдвард ест.

5 августа врачи провели уже пятую операцию на ноге у мужчины. Специалисты говорят, что ему потребуется реабилитация, которая может занять время вплоть до ноября. Но сначала Бил должен пробыть минимум месяц в палате.

Все это время он будет под присмотром конвоиров, так как блогер должен был находиться в спецприемнике, но из-за состояния здоровья был госпитализирован. Когда он пойдет на поправку, то вернется туда. Сейчас у него нормализовалась температура, но аппетита все еще нет.

Напомним, несколько месяцев назад пранкер упал на самокате и получил открытый перелом ноги. Бил полностью не восстановился после травмы и активно начал снимать видео. Две недели назад нога блогера снова заболела и опухла на месте перелома. В тот момент он находился в спецприемнике из-за административного ареста. В итоге Эдварда увезли в медучреждение.

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