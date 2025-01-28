«Тяжелейшая ситуация для мамы, похоронившей сына»: Отар Кушанашвили высказался о коме Тиграна Кеосаяна

Отар Кушанашвили поделился переживаниями о попавшем в кому Тигране Кеосаяне. В своем YouTube-шоу «Каково?!» телеведущий назвал ситуацию с режиссером «тяжелейшей для мамы, уже похоронившей одного сына».

По словам журналиста, он дружит с Тиграном Кеосаяном уже более 30 лет. Отар Кушанашвили признался, что вместе с близкими режиссера ждет, когда тот выйдет из комы. Телеведущий также вспомнил о трагедии, произошедшей в семье артиста в 2022 году. Тогда не стало родного брата Тиграна Кеосаяна Давида.

«Тигран уже давно лежит в коме. Я знаю его с 1992 года, снимался даже в его сериале. Мы очень дружили. Но кем бы я был, если бы не сказал, что люблю его, выражаю поддержку и сочувствие семье, которая ждет, что он выйдет из комы. Мы все этого ждем. Это пограничная ситуация. Тяжелейшая для мамы, до сих пор живой, которая похоронила уже одного сына, а теперь наблюдает, как беспомощен второй», — поделился Отар Кушанашвили.

Отдельно журналист обратился к жене режиссера Маргарите Симоньян со словами поддержки.

«Наша поддержка ей. Как бы наши взгляды не разнились, людская беда, драма объединяет нас, и мы должны быть людьми!» — заявил телеведущий.

Напомним, в конце декабря 2024 года 59-летний Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у артиста уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.

Ранее сообщалось о том, что Маргарита Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна.