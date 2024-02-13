«Тяжелая история»: продюсер заявил о возможном окончании карьеры певицы Лолиты

Певица Лолита может пойти на принцип и сообщить о завершении карьеры или приостановить ее на некоторое время. Соответствующим мнением поделился продюсер Павел Рудченко.

Его комментарий приводит NEWS.ru.

Рудченко заметил, что исполнительница хита «На Титанике», которая участвовала в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, «не признает ничего зазорного в своем поведении». Он обратил внимание на то, что певица на концертах призывала принять ее такой, какая есть.

«На мой взгляд, здесь будет тяжелая история… Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», - сказал Рудченко.

Ранее сообщалось об отмене концертов артистки в Перми и Екатеринбурге. Не состоялись ее концерты в Подмосковье.

Волна отмены выступлений началась после участия Лолиты в вечеринке Ивлеевой в декабре 2023 года. В январе она третьей после других участников мероприятия – певца Филиппа Киркорова и журналистки Ксении Собчак – неожиданно объявила о помощи пострадавшим жителям Белгорода. Подробнее читайте здесь.