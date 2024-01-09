Лолита третьей после Киркорова и Собчак объявила о помощи пострадавшим жителям Белгорода

Певица Лолита рассказала о помощи пострадавшим жителям Белгорода. До нее свои гонорары обещали отдать артист Филипп Киркоров и ведущая Ксения Собчак.

Соответствующее видеообращение Лолита опубликовала в соцсетях.

Исполнительница долгое время молчала и только 1 января поздравила всех с праздником. 9 числа она вышла на связь с неожиданным заявлением.

«Огромное спасибо команде Ксении Собчак и ей лично за то, что она не первый раз организовывает помощь нашим гражданам, которые в этом нуждаются. Помощь адресная. Было Шебекино, теперь Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили. Если кто-то хочет помочь, у Ксении все очень прозрачно», - произнесла певица.

Она подчеркнула, что в данном случае проверяют даже состав семьи. Артистка заявила, что сама никогда не участвует в сборах средств через фонды, а помогает адресно. Свое видеообращение она закончила фразой «мы же вместе».

Напомним, до Лолиты о помощи жителям Белгорода объявили Киркоров и Собчак. Это произошло спустя некоторое время после участия в вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Напомним, мероприятие прошло в ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе. Дресс-код вечера звучал как «почти голый». Один гость пришел на вечеринку в одном носке. После того, как в Сеть попали кадры с мероприятия, для звезд начались неожиданные последствия. Их концерты стали отменять, а некоторые выступления вырезать из эфиров.

Ранее мы писали, как Киркоров принял решение пожертвовать гонорар жителям Белгорода.