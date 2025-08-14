Тяжелая форма сахарного диабета: актриса Галина Стаханова живет на пенсию 25 тысяч и не выходит из дома

84-летняя актриса Галина Стаханова, известная по фильмам «Елки», «Кухня», «Воронины», столкнулась с проблемами со здоровьем. Она почти не ходит из-за сахарного диабета и живет на пенсию 25 тыс. рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, актриса быстро устает и не выходит из дома. У звезды тяжелая форма сахарного диабета, проблемы с сердцем. Однако обследоваться Стаханова наотрез отказывается.

Актриса проживает с дочерью, она врач, работает в медколледже, но уговорить маму сходить в больницу не может.

Последний раз Стаханова снялась в фильме в мае. Съемки проходили в Переславле-Залесском. По данным Mash, артистка получила за два дня 200 тыс. рублей. Новых предложений о работе не поступало, а режиссеры сомневаются, что Стаханова выдержит 12-часовые съемки.

Ранее сообщалось, что актриса снялась в фильме «Чертов камень». Она рассказывала сайту «Страсти» о комфортных условиях работы: команда жила в древнем замке, для артистов готовил повар. Актриса делилась, что такое нечасто встретишь на съемочной площадке.