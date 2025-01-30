«Жили в замке, готовил повар»: 84-летняя Галина Стаханова рассказала о съемках в новом фильме

Галина Стаханова – одна из самых известных «бабушек» российского кино. В таком амплуа она снялась в картинах «Елки», «Ночной дозор».

Именно начиная с «Елок» актриса стала всенародной любимицей. На тот момент ей было 70 лет. Стаханову называют королевой эпизодов, на счету артистки около 250 ролей.

Она родилась в Москве, работала начальником отдела снабжения в ГИТИСе, помощником гримера, костюмером и даже старшим контролером дворца спорта «Лужники». Несмотря на далекие от области кино и театра профессии, Стаханова мечтала стать актрисой, но поступать в театральный вуз не решалась. Была актрисой студенческого театра МГУ, потом – театра Романа Виктюка.

В кино Стаханова пришла случайно. На спектакле ее заметил поэт Евгений Евтушенко – ему понравилась неординарная актриса. На тот момент он собирался попробовать себя в режиссуре, на главную роль в картину «Детский сад» пригласил 43-летнюю Стаханову, играть нужно было бабушку.

С тех пор актриса создает образы бабушек, нянечек, уборщиц, вахтерш в кино. На сегодняшний день ей 84, Стаханова не посещает премьеры и другие светские мероприятия. Летом 2023 года она получила серьезную травму на съемках – упала в ванной. Актриса продолжила сниматься, несмотря на боль и большие синяки.