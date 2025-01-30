«Жили в замке, готовил повар»: 84-летняя Галина Стаханова рассказала о съемках в новом фильме
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Галина Стаханова – одна из самых известных «бабушек» российского кино. В таком амплуа она снялась в картинах «Елки», «Ночной дозор».
Именно начиная с «Елок» актриса стала всенародной любимицей. На тот момент ей было 70 лет. Стаханову называют королевой эпизодов, на счету артистки около 250 ролей.
Она родилась в Москве, работала начальником отдела снабжения в ГИТИСе, помощником гримера, костюмером и даже старшим контролером дворца спорта «Лужники». Несмотря на далекие от области кино и театра профессии, Стаханова мечтала стать актрисой, но поступать в театральный вуз не решалась. Была актрисой студенческого театра МГУ, потом – театра Романа Виктюка.
В кино Стаханова пришла случайно. На спектакле ее заметил поэт Евгений Евтушенко – ему понравилась неординарная актриса. На тот момент он собирался попробовать себя в режиссуре, на главную роль в картину «Детский сад» пригласил 43-летнюю Стаханову, играть нужно было бабушку.
С тех пор актриса создает образы бабушек, нянечек, уборщиц, вахтерш в кино. На сегодняшний день ей 84, Стаханова не посещает премьеры и другие светские мероприятия. Летом 2023 года она получила серьезную травму на съемках – упала в ванной. Актриса продолжила сниматься, несмотря на боль и большие синяки.
Сайт «Страсти» узнал о выходе нового фильма с ее участием – «Чертов камень». Фэнтези-фильм выйдет в прокат 30 января. По сюжету, пятеро подруг отправляются на велопрогулку в заповедник, где сталкиваются с волшебными силами. Школьницы переходят дорогу черному колдуну, он переносит их в волшебный лес, где героиням приходится объединиться, чтобы выбраться из западни.
Режиссером картины выступил Арсений Гончуков, известный по веб-сериалу «Район тьмы». Он признался, что «актеры выложились на полную», и картина получилась эффектной, красивой и изобретательной.
В «Чертовом камне» с Галиной Стахановой снимались народный артист России Валерий Кухарешин, знакомый публике по «Мастеру и Маргарите», а также молодые звезды – Александрина Олексюк, Афина Лукиди, Иван Рысин и другие.
В 2024 году на Московском международном кинофестивале состоялась всероссийская премьера фильма. Программный директор ММКФ Иван Кудрявцев отмечал, что картина выполнена в одном из самых редких жанров, а его целевая аудитория – дети, подростки, семьи.
Стаханова рассказала нам, чем запомнились съемки, почему она согласилась участвовать в проекте и что за героиню играла.
Чем запомнились съемки?
«У нас было необычное место съемок. Прекрасный древний замок, в котором мы и жили. Режиссер и вся команда создали комфортнейшие условия – так, с нами был повар, который очень вкусно готовил, подобное нечасто встретишь на съемочной площадке. У нас сложилась семейная атмосфера – все были объединены общей целью, много общались, репетировали. Могу сказать, что «Чертов камень» сильно выделяется на фоне остальных фильмов, где я снималась. На некоторых крупных проектах создают отличные условия, можно жить в отдельном вагончике – все прекрасно. Но такой сплоченности, такой душевности не хватает. Мы сдружились с юными актерами, также в фильме снимался Валерий Кухарешин – выдающийся актер со множеством интереснейших ролей», - поделилась Стаханова.
Почему вы согласились на съемки в проекте?
«Меня заинтересовал сценарий, в котором проводятся параллели между прошлым и будущим. В какой-то момент прошлое и будущее встречаются и начинают бороться с фантастическими силами – получается замечательный сюжет. Сейчас много переснимают старые фильмы, а это новая придуманная история. Кто-то может сказать, что тема колдунов, оборотней, вампиров – в далеком прошлом. Но, мне кажется, и сейчас она имеет место быть. Помню рассказы мамы, как моя бабушка жила в деревне под Рязанью. И, со слов жителей этой деревни, они регулярно сталкивались с мистическими силами», - рассказала актриса.
Расскажите подробнее про свою героиню.
«Моя героиня – добрейший души человек, но она была разделена со своими предками. Также она сильно переживает, что не видела, как у нее выросла внучка. Поэтому она видит в героях, которые прибыли из будущего, детей, которыми могли бы быть ее внуками. Когда мы делали первый показ фильма, я слышала, что зал очень живо реагировал на то, что происходит на экране. Эта картина должна понравиться тем, кто любит узнавать что-то новое об истории нашей страны. И тем зрителям, которые любят семейные фильмы», - заключила Стаханова.