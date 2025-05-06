«Морду набью»: отец Жанны Фриске резко ответил на обвинения в пиаре на смерти дочери

Отец Жанны Фриске резко ответил на обвинения в пиаре на смерти дочери. В беседе с aif.ru Владимир Копылов пригрозил «набить морду» Алене Жигаловой, заявившей, что тот «делает деньги» на семейной трагедии.

В 2022 году по случаю годовщины смерти Жанны Фриске ее отец решил организовать благотворительный вечер, чтобы почтить память дочери и направить вырученные деньги в фонды. Однако, как утверждали очевидцы, мероприятие превратилось в бизнес-проект: якобы организаторы просили заплатить практически за все. Сообщалось даже, что между Владимиром Копыловым и мужем сестры певицы случился конфликт, в ходе которого зять, отказавшийся выступать за деньги, набросился на тестя.

В громкую историю вмешалась и журналистка Алена Жигалова, которая заявила, что Владимир Копылов «обезумел» от желания заработать на смерти дочери. По ее словам, участникам благотворительного вечера нужно было платить за вход и за включение песни. Также на мероприятии рекламировались разные фирмы.

«Продавались какие-то духи, рекламировались какие-то фирмы. Более того, туда продавались билеты, причем входные, для знаменитостей и каких-то людей, которые хотели, чтобы о них написали, чтобы они там выступили. Вы понимаете, до чего дошли эти люди в своем безумии, которые хотят заработать вообще со всего?» — возмущалась Алена Жигалова.

В ответ на упреки отец артистки дал понять, что журналистка обязательно ответит за свои слова.

«Я уже забыл все скандалы, но, если увижу ее — морду набью. Ребенок почти десять лет в могиле лежит, перестаньте», — высказался Владимир Копылов.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга, ей было 40 лет. О своем диагнозе экс-солистка группы «Блестящие» узнала вскоре после рождения сына. Певице диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

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