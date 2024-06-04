«Тянуло меня ко дну»: Гулькина рассказала, как чуть не умерла в детстве

Певица Наталия Гулькина рассказала, как провалилась под лед и чуть не погибла. Это случилось с артисткой еще в детстве. Об этом она сообщила в беседе с Пятым каналом на премьере фильма «Непослушники».

Знаменитость призналась, что была трудным ребенком, а из-за своей непоседливости чуть не умерла. Она вспомнила страшный случай, который произошел с ней в 10-летнем возрасте. Тогда она провалилась под лед.

«Если бы рядом не было подруги… Она меня буквально вытащила за воротник пальто, которое промокло и тянуло меня ко дну. Я тогда еще и плавать не умела», — рассказала звезда.

По словам Наталии, родители не понимали, что происходит с их дочерью. Но она считает, что в ней заложены «бунтарские гены». При этом женщина порассуждала о том, что взрослым необходимо подавать пример детям.

«Есть какие-то гены, заложенные факторы, и если где-то были бунтари, то, возможно, в вашем ребенке может проснуться этот вулкан. А возможно, глядя на то, как вы себя ведете, он тоже будет скромным и замечательным человеком… Пример родителей имеет очень большое значение», — добавила артистка.