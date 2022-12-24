«Тяни, как репку, только кожу не сорви!»: Бузову вызволяли из плена

Ольга Бузова находится на съемках белорусского шоу талантов. На днях в своем блоге певица показала страдания за кулисами.

Речь идет о стильных золотых ботфортах, которые изначально были малы телеведущей. Снять самостоятельно их не удавалось. Тогда команда приступила к экстренным мерам – кто-то схватил стул, кто-то схватил ноги.

«Тяни, как репку, только кожу не сорви!», – приказала коллега Бузовой.

Недавно мы рассказали, как у Ольги Бузовой сдали нервы и она хотела ото всех отписаться.