11:40, 24 декабря 2022
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«Тяни, как репку, только кожу не сорви!»: Бузову вызволяли из плена
Бузову вызволяли из золотых сапог как репку.
Ольга Бузова находится на съемках белорусского шоу талантов. На днях в своем блоге певица показала страдания за кулисами.
Речь идет о стильных золотых ботфортах, которые изначально были малы телеведущей. Снять самостоятельно их не удавалось. Тогда команда приступила к экстренным мерам – кто-то схватил стул, кто-то схватил ноги.
«Тяни, как репку, только кожу не сорви!», – приказала коллега Бузовой.
Недавно мы рассказали, как у Ольги Бузовой сдали нервы и она хотела ото всех отписаться.
Источник фото:freepik
Источник:StarHit
Автор:Галина СьюТеги: