14:10, 23 декабря 2022
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«Есть желание ото всех отписаться»: у Ольги Бузовой начали сдавать нервы
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Певица Ольга Бузова рассказала, что до 1 января у нее «есть желание отовсюду, ото всех отписаться». Звезда уточнила, с чем это связано.
Оказалось, что Бузову бесят те, кто считает дни до Нового года.
«Практически каждый нам всем в декабре сообщает, что скоро Новый год и сколько дней осталось», - возмущалась певица. Она спросила, неужели эти люди думают, что «мы живем в сентябре».
«Ну я точно в адеквате, не выжила из ума», - подытожила Бузова и добавила, что «не надо об этом говорить».
Ранее сообщалось, что завистливая женщина навела на Бузову порчу, сделав ее бездетной.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Автор:Лилия КараеваТеги: