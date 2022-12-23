«Есть желание ото всех отписаться»: у Ольги Бузовой начали сдавать нервы

Певица Ольга Бузова рассказала, что до 1 января у нее «есть желание отовсюду, ото всех отписаться». Звезда уточнила, с чем это связано.

Оказалось, что Бузову бесят те, кто считает дни до Нового года.

«Практически каждый нам всем в декабре сообщает, что скоро Новый год и сколько дней осталось», - возмущалась певица. Она спросила, неужели эти люди думают, что «мы живем в сентябре».

«Ну я точно в адеквате, не выжила из ума», - подытожила Бузова и добавила, что «не надо об этом говорить».

Ранее сообщалось, что завистливая женщина навела на Бузову порчу, сделав ее бездетной.