«Тянет туда»: Брухунова уехала от Петросяна в монастырь

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вновь отправилась в путешествие — на этот раз в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. Рано утром, пока семья спала, она собрала вещи и уехала с подругами на машине.

«Интриги на самом деле здесь никакой нет. Мы едем с девочками в Дивеево. Как правило, мы выбираемся раз в год, иногда пореже — зависит от сложившихся обстоятельств. Этим летом решено было снова ехать в Дивеево. Совершенно благостные места, тянет туда душу. А душе отказывать нельзя», – поделилась она в соцсетях.

Несмотря на частые жалобы на загруженность, Татьяна регулярно находит время для поездок. В этом году она уже успела отдохнуть с Петросяном и детьми на Мальдивах, где семья оставила больше миллиона рублей. Однако Брухунова не привыкла ограничивать себя в расходах: после свадьбы с юмористом она активно инвестирует в недвижимость, обновляет гардероб и путешествует с подругами.

Напомним, что Петросян и Брухунова поженились в 2018 году, вскоре после его развода с Еленой Степаненко. Их бракоразводный процесс сопровождался судебными тяжбами из-за раздела имущества, оценивавшегося в миллиард рублей. У пары двое детей — сын Ваган и дочь Матильда, названная в честь знаменитой балерины.

Ранее мы писали о том, в какой квартире живут Татьяна Брухунова и Евгений Петросян.