Четыре гардеробных и супружеская спальня: в какой квартире живут Татьяна Брухунова и Евгений Петросян

Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, известна своей любовью к вещам, в частности к одежде. Жена комика регулярно меняет наряды, которые, как выяснилось, ей есть куда складывать — у семейной пары в квартире есть четыре гардеробных.

План жилья звездного семейства появился в Telegram-канале НеМалахов. На опубликованном изображении видно, что Брухунова и Петросян владеют четырехкомнатной квартирой площадью 229 квадратных метров. Помимо четырех комнат и четырех гардеробных, в доме есть массажная комната.

Также в Telegram-канале появился слух, что якобы Татьяна и Евгений на самом деле не живут вместе. У каждого из них есть своя квартира, но на одном этаже.

Ранее Брухунова похвасталась в своих соцсетях подарком от супруга. Петросян отправил жене букет пионов и записку с признанием в любви.