Тянет, но не вернется в Россию: почему Пугачева не будет тут жить и что думает по поводу «чирикающего мужа»

Певица Алла Пугачева не будет жить в России на постоянной основе, хотя ее тянет сюда и артистка еще не раз вернется в Москву. Об этом рассказал продюсер Александр Герасимов.

«Алла, конечно, не вернется в Россию. Во всяком случае, в ближайшее время», - сказал продюсер сайту mk.ru.

Он добавил, что Примадонну «тянет» в Россию, но здесь ей нечем заниматься – певица «давно сдала свои позиции на эстраде». Герасимов назвал Пугачеву «обыкновенной пенсионеркой», которой следует жить там, где она считает нужным.

Он вспомнил, что когда Пугачева была «очень активной» и «бодрой», то озвучивала «безумные идеи», искала что-то новое. Сейчас у нее наступила «спокойная и размеренная старость».

Герасимов обратил внимание на поведение отечественных звезд, которые когда-то «целовали» Примадонну, а потом резко отвернулись. При этом о Пугачевой продолжают говорить даже после переезда в Израиль, а оставшиеся артисты «никому не нужны». Герасимов считает, что в жизни Пугачевой наступило время, когда можно писать мемуары. Он призвал оставить певицу в покое и перестать поливать грязью.

Говоря о ее муже, юмористе Максиме Галкине* (признан иноагентом на территории РФ), Герасимов высказал следующее: «Мало ли что чирикает ее муж! На него вообще не стоит обращать внимания. И Алла не обращает».

Ранее сообщалось, что Пугачева и ее супруг – игроманы со стажем. До закрытия всех казино в Москве пара часто посещала элитные заведения и выигрывала, а порой проигрывала крупные суммы. О реакции Пугачевой при проигрыше рассказал бывший менеджер такого заведения.