Тянет на свободу, как Полину Диброву: Юлия Высоцкая может изменить Андрею Кончаловскому

Юлия Высоцкая «старается догнать» молодость, потерянную в браке с Андреем Кончаловским. Пользователи Сети уверены, что актриса может изменить мужу, следуя примеру оскандалившейся Полины Дибровой.

В последнее время 52-летняя Юлия Высоцкая стала все чаще сниматься в открытой одежде, «раздеваясь» на камеру. Многие уверены: звезда кулинарной передачи «Едим Дома!» пытается догнать утраченную молодость и может «закончить» как Полина Диброва, изменившая супругу, который на 30 лет старше. Подписчики считают, что артистку «тянет на свободу» в браке с 87-летним Андреем Кончаловским.

«Загубила свою молодость, старается догнать», — пишут в Сети.

Актриса и режиссер состоят в браке с 1998 года, у них двое детей. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В интервью телеведущая назвала мужа своим «единственным поклонником» и призналась, что спустя 27 лет брака в их отношениях до сих пор присутствует романтика: супруг присылает цветы и записки на каждый ее спектакль.

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров готовится к разводу с молодой женой из-за ее измены. Как оказалось, предполагаемый любовник 36-летней Полины Дибровой является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, однако 7 августа адвокаты подтвердили их развод.

Ранее Юлия Высоцкая призналась, что относится к мужу Андрею Кончаловскому как к отцу.