«Ты знаешь, как мы относимся к дочерям»: Баста пообещал подарить своим детям любой автомобиль

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, заявил, что не пожалеет денег на автомобили для своих дочерей — Марии и Василисы. Речь о дорогостоящем подарке для наследниц зашла во время шоу «Вопрос ребром», которое ведет артист.

В гостях у Басты был известный блогер-миллионик Александр Булкин. Когда речь зашла о детях, то Василий со всей ответственностью заявил, что как южный человек не может позволить себе скупиться на подарки для дочерей.

«Я южный человек, ты знаешь, как мы относимся к дочерям. Они для нас — это счастье и радость. Честно могу сказать, я своих дочерей очень люблю», — поделился рэпер.

По словам артиста, дочерям необходимо лишь сдать на права, после чего он купит им любые автомобили, которые они пожелают. Пользователи Сети уже пошутили, что будущим женихам девочек будет непросто переплюнуть папу.

Ранее сообщалось, что Баста запретил своим артистам пить перед шоу. По словам рэпера, он очень строг к членам своей команды.