«Спрашиваю со всех прям по-страшному»: Баста запретил своим артистам пить перед шоу

Известный рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) раскрыл требования к артистам собственного лейбла. Об этом он заявил в интервью Mentoday.ru.

Как признался музыкант, в его команде есть несколько абсолютных табу, ключевое из которых – спиртное и другие средства изменения сознания в период гастролей.

Баста отметил, что он крайне строг по отношению к артистам. Периодически рэпер, как признается сам, перегибает палку, однако затем всегда детально разбирается в случившемся. Исполнитель считает, что за каждого подопечного зритель спрашивает именно с него, вследствие чего несгибаем в вопросе правил поведения.

«Это у нас прописано документально: музыкант не имеет права выйти на сцену в состоянии, которое способно навредить концерту. Но все музыканты, с которыми я работаю, парни достаточно осознанные и понимают меру ответственности. Мне очень повезло с командой, потому что я достаточно жесткий человек, и на сцене спрашиваю со всех прям по-страшному», — поделился исполнитель.

Рэпер добавил, что ему удалось собрать отличную команду, с которой легко работать. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря правилу — «раздолбайство у нас исключено».

Ранее мы писали, что Баста закрывает свой магазин одежды с миллионными убытками.