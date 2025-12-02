«Ты же бомжиха»: Елена Проклова раскрыла причину развода с мужем, с которым прожила 30 лет

Актриса Елена Проклова впервые раскрыла причину разрыва с мужем Андреем Тришиным. Она призналась, что много лет копила обиду и не выдержала, когда супруг сравнил ее с бомжихой.

«Я ведь очень люблю все консервировать и поэтому всегда коплю баночки, бутылочки, обтираю их, чтобы были чистые, придумываю наклейки или как написать. И вдруг мне Андрей говорит: «Ну что ты, ты же бомжиха! Ты же собираешь бутылки»... После этого я пошла и подала заявление на развод»,- разоткровенничалась артистка в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Кроме того, Проклова подчеркнула, что Тришин не хотел разводиться, но у нее долгие годы копились обиды.

«Вот сейчас это все слушаю и думаю: ну какая дура!» - призналась артистка.

Проклова прожила в браке с мужем 30 лет и развелась в 2015 году. У пары есть взрослая дочь Полина. Осенью 2025 года актриса объявила о воссоединении с Тришиным.

«Если существуют какие-то весы, то на одну чашу кладешь обиды и претензии, а на вторую загружаешь то количество радости и благодарности, которое было у нас в жизни. В моей жизни вторая чаша перевешивает», - пояснила 72-летняя артистка свое решение вернуться к бывшему мужу.

Ранее Елена Проклова вспомнила о романе с женатым Андреем Мироновым. При этом звезда фильма «Будьте моим мужем» заявила, что не собиралась уводить актера у коллеги Ларисы Голубкиной. Как пояснила Проклова, в те годы она была свободной женщиной и заверила, что «не была влюблена» в Миронова, а считала его лишь «мужчиной для романа».