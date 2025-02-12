«Ты встал со мной плечом к плечу, не предал»: Киркоров поздравил мускулистого директора с днем рождения
© Kashaev Pavel/East News
Певец Филипп Киркоров поздравил своего директора Максима Ситника с днем рождения. Звезда опубликовал в соцсетях ролик с совместными кадрами, на которых позировал мускулистый мужчина в люксовой одежде, как у поп-короля.
Исполнитель хита «Цвет настроения синий» привык поздравлять коллег, друзей и членов семьи публично. В честь праздника он добавляет совместные кадры и пишет приятные слова. 11 февраля артист поделился роликом с Максимом и обратился к директору.
Киркоров написал поздравление и отдельно поблагодарил родителей Ситника. Он отметил, что они воспитали «замечательных людей», упомянув его брата Виталия.
«Такие люди, как ты – сегодня большая редкость. Ты встал со мной плечом к плечу в один из самых непростых моментов моей творческой жизни. Не сбежал, не предал, хотя было непросто», – добавил певец.
Филипп назвал директора командным человеком и отметил, что он изменил очень многое в его жизни.
«Самое важное, говоришь правду, пусть порой и горькую», – признался артист.
На кадрах Киркоров и Ситник позировали на мероприятиях и во время поездок в зарубежные страны. На одном из фото они сидели за столиком почти в одинаковых нарядах. На других фото мужчина был рядом с сыном знаменитости. У самого Максима в соцсетях много фото из спортзала, а Киркорова рядом нет.
По информации СМИ, Максим Ситник является уроженцем Донбасса, но со временем перебрался в Москву вместе со своим братом Виталием. По официальным данным, он занимался модельным бизнесом и дизайном, а потом познакомился с Киркоровым.
Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров объявил о возвращении на сцену после «отмены».