«Ты всегда в моем сердце»: Алла Пугачева обратилась к покойному Валентину Юдашкину в день его рождения

Алла Пугачева публично обратилась к Валентину Юдашкину в день его рождения. В личном блоге певица призналась, что покойный друг «всегда в ее сердце».

14 октября знаменитому модельеру исполнилось бы 62 года. В этот день память Валентина Юдашкина почтили многие знаменитости: Любовь Успенская, Николай Басков, Наташа Королева, Зара, Екатерина Стриженова и другие. Не осталась в стороне и Алла Пугачева, которая близко дружила с кутюрье. Артистка опубликовала в соцсети портрет друга с задумчивым взглядом, снятый в его Доме моды в Москве.

«Ты всегда в моем сердце», — заявила Алла Пугачева, обращаясь к Валентину Юдашкину.

Пользователи Сети присоединились к словам певицы и восхитились талантом и профессионализмом дизайнера.

«Светлая память Валентину. Спасибо за красоту», «Уважение Алле, что прилетела на похороны к другу Юдашкину. А могла бы и не делать этого. Она показала, что дружба бывает на протяжении всей жизни и самого до конца. Тысячу раз браво! Уважение и аплодисменты стоя», «Маэстро моды Валентин Юдашкин навсегда останется в человеческой памяти всех, кто знаком с его творчеством и работами», — написали в Сети.

Артистку и модельера долгие годы связывала крепкая дружба. Валентин Юдашкин создавал для подруги платья и ее знаменитые балахоны. Алла Пугачева стала близка и с семьей дизайнера. Когда в 2016 году у кутюрье обнаружили рак, певица восприняла это как личную беду: была напугана и всячески помогала другу. Она не пожалела денег, чтобы найти для друга самых лучших врачей, но все оказалось тщетно.

2 мая 2023 года Валентин Юдашкин ушел из жизни в возрасте 59 лет. Тогда Алла Пугачева, которая на тот момент уже жила в Израиле, специально вернулась в Россию, чтобы проститься с близким человеком. Поступок артистки очень тронул вдову дизайнера.

«Ей было сложно летать, она боялась. Было сложно так быстро взять билеты. Их не было. Рейс был полный. Но я была тронута», — призналась Марина Юдашкина.

