Ошибка СМИ: известно, что на самом деле произошло с Пугачевой на похоронах Юдашкина

Дочь Валентина Юдашкина рассказала о диалоге с Аллой Пугачевой на похоронах модельера. Галина Юдашкина поделилась откровением с YouTube-каналом «Алена, блин!».

Весной 2023 года стало известно о смерти Валентина Юдашкина. Долгое время он боролся с раком, однако недуг оказался сильнее. Как выяснилось, у модельера лопнул сосуд, в который проникли метастазы.

На похороны Юдашкина пришли многие звезды шоу-бизнеса. Не стала исключением и Алла Пугачева. Певица специально прилетела из Израиля в РФ, чтобы проститься с близким другом. Поговаривали, многие артисты игнорировали появление Пугачевой и даже с ней не разговаривали. Галина поспешила встать на защиту знаменитости.

«Это не является правдой. Обстановка не располагала для разговоров. Все находились в состоянии, в котором люди обычно пребывают на похоронах», — высказалась наследница Валентина.

По словам Галины, Пугачева старалась поддержать ее семью во время похорон. Исполнительница хита «Арлекино» пыталась настроить вдову и дочь Юдашкина на позитивный лад. Кроме того, певица отметила, что они всегда могут рассчитывать на ее помощь.

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