«Твой поклонник и слуга»: Андрей Кончаловский признался в любви к Юлии Высоцкой

Режиссер Андрей Кончаловский трогательно обратился к жене Юлии Высоцкой, которой 16 августа исполнился 51 год. Он признался в любви к актрисе и назвал ее своей музой.

«С днем рождения, моя Еличка-Юличка. Твой поклонник и слуга!» — написал Кончаловский в своем блоге.

Он также напомнил о детстве жены, которое она провела под Новочеркасском, и сравнил Высоцкую с «восьмилетней очень рассудительной девочкой, которой исполнилось не восемь, а существенно больше».

«Сегодня у меня возможность на весь белый свет заявить о своей любви к восьмилетней очень рассудительной девочке по имени Лелик», - нежно обратился к Высоцкой режиссер.

Супруги считаются одной из самых крепких пар в российском кино, несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте. Кончаловский и Высоцкая поженились в 1998 году, они воспитывают двоих детей.

Ранее Юлия Высоцкая сыграла в спектакле «Вишневый сад», после чего призналась, что была на сцене с сорванной спиной и потерянным голосом. Поклонники поддержали артистку и заявили, что не заметили этого.