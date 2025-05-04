«Ты в каждом моем слове и улыбке»: певица Диана Гурцкая обратилась к покойному мужу в особый день

Певица Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу по особому поводу. В личном блоге исполнительница хита «Ты здесь» поздравила супруга с днем рождения и призналась, что всегда чувствует его присутствие рядом.

3 мая Петру Кучеренко исполнилось бы 48 лет, но его жизнь трагически оборвалась два года назад. Диана Гурцкая до сих пор не смогла оправиться от случившегося и не скрывает: муж всегда рядом с ней, а их чувства продолжают жить даже после трагедии. Артистка опубликовала в соцсети совместное фото с супругом и их сыном Константином в честь дня рождения покойного.

«Уже второй год я встречаю твой главный день без тебя. Со временем я убеждаюсь, что наша любовь не ушла вслед за тобой, а просто изменила форму. Ты в каждом моем слове и улыбке, в каждом решении, ты в каждой безмолвной паузе, ты — здесь. Этот светлый день навсегда в моем сердце. С днем рождения, мой ангел. Я тебя люблю», — высказалась Диана Гурцкая.

Напомним, певица и адвокат прожили в браке почти 20 лет, у пары есть 17-летний сын Константин. Но семейное счастье разрушила трагедия: 20 мая 2023 года Петр Кучеренко скоропостижно скончался в возрасте 46 лет при возвращении из рабочей командировки на Кубу. Диана Гурцкая признавалась, что не может понять, как это произошло, поскольку ничто «не предвещало беду».

«Ничего не предвещало беду. Он человек жизнерадостный, любил жить, радовать окружающих. Это принять и понять сложно. Никогда не забуду этот вечер, когда сердце будто вниз опустилось. Такое состояние у меня по сей день. Пете стало плохо в самолете. Самолет посадили в Минеральных водах, но уже было поздно. Не успели его спасти. Врачи сказали, что у Пети была сердечная недостаточность», — делилась певица.

По словам знаменитости, она тяжело переживает уход супруга, и ей «нелегко по сей день»: «Я до такой степени скучаю — до хрипоты, до боли, но ничего не могу сделать».

Ранее мы писали о том, что Диана Гурцкая обратилась к умершему мужу в честь годовщины свадьбы: «Буду любить тебя вечно».