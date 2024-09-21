«Буду любить тебя вечно»: Диана Гурцкая обратилась к умершему мужу в честь 19-летней годовщины свадьбы

Диана Гурцкая обратилась к умершему мужу в честь годовщины свадьбы.

Спустя год после смерти Петра Кучеренко артистка поделилась в блоге фотографией, на которой она запечатлена с будущим супругом в моменте заключения брака в 2005 году: молодожены обменивались кольцами. Диана предстала в пышном белоснежном платье с кружевами, а жених в черном костюме.

21 сентября 2024 года звездная пара могла бы отметить девятнадцатую годовщину со дня свадьбы. Однако в этот день Гурцкая трогательно вспоминает о муже и все еще признается ему в своих сильных чувствах.

«Буду любить тебя вечно», — подписала фотографию Диана.

Напомним, что Петр Кучеренко скончался весной 2023 года. Ему стало плохо в самолете, когда возвращался домой из рабочей командировки на Кубу. Было принято решение об экстренной посадке, чтобы помочь мужу артистки. Причиной трагедии стал разрыв аневризмы грудной части аорты.

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