«Ты успокоительное ей дал?»: Полина Гагарина устроила истерику на съемках шоу «Голос»

Первый съемочный день нового сезона шоу «Голос» на Первом канале неожиданно завершился скандалом. Певица и наставница проекта Полина Гагарина обиделась на коллег и участников и покинула студию.

Конфликт произошел после выступления 29-летней Анастасии Пеньшиной из Луганска. Начинающая артистка на слепых прослушиваниях исполнила песню Гагариной «Спектакль окочен» и к ней повернулась Полина, а также Владимир Пресняков.

Это сразу не понравилось Гагариной, поэтому она отказалась спеть дуэтом с участницей, если та ее не выберет.

«Меня травмировали тогда и использовали. В 11-м сезоне выходила к девчонкам и с удовольствием пела с ними, они меня целовали, говорили спасибо, но шли к Владимиру. Ладно бы дважды, но это раз пять случалось! Поэтому спою при условии: если вы пойдете ко мне», - поставила ультиматум Полина.

При этом Пресняков с удовольствием и без всяких условий спел с участницей отрывок из своей песни «Даже если весь мир сойдет с ума».

В итоге конкурсантка долго думала, кого из наставников выбрать и произнесла: «Я очень благодарна вам, Полина, что вы повернулись…»

В этот момент коллега Гагариной Антон Белялов взял шокированную Гагарину под руки и вывел из студии.

«Я правда переживаю, я с ними пою… не могу уже просто», — ругалась Полина.

Сделав круг в коридоре, Гагарина вернулась в студию и заняла свое кресло наставника, съемки продолжились. В этот момент Юлия Zivert в шутку уточнила у Беляева: «Ты успокоительное ей дал?».

В итоге конкурсантка все-таки выбрала Преснякова, пояснив, что мечтала попасть в команду именно к нему, сообщает StarHit.

Ранее мы писали, что певица Юлия Зиверт (Zivert) заменит рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, в популярном шоу Первого канала «Голос». Кроме нее красные кресла наставников займут Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев. Ведущей нового сезона шоу станет Яна Чурикова.