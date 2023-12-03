Стало известно, кто сменит рэпера Басту в новом сезоне шоу «Голос»

Певица Юлия Зиверт (Zivert) заменит рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, в популярном шоу Первого канала «Голос». Кроме нее красные кресла наставников займут Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев. Ведущей нового сезона шоу станет Яна Чурикова.

По словам Юлии, она с нетерпением ждет начала съемок. Звезда пообещала сделать все ради ярких выступлений и победы участников из ее команды.

«Музыка для меня — это любовь, а любить значит отдавать. Хочется делиться лучшим. «Голосу» и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания. Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно», - приводит StarHit слова артистки.

Первым этапом шоу станут традиционные слепые прослушивания, в которых примут участие 128 начинающих вокалистов. Каждый наставник набирает в свою команду 12 человек. Во второй этап шоу выйдут только 48 исполнителей.

В начале 2023 года Zivert перестала выступать и появляться на светских мероприятиях. Позже она пояснила, что перерыв был связан с проблемами со здоровьем.

Ранее мы писали, что певец Сергей Арутюнов был одним из самых ярких участников шоу «Голос». По его мнению, красные кресла не должны занимать исполнители, которым нечего передать новому поколению вокалистов. Арутюнов назвал лучшим наставником «Голоса» Льва Лещенко.