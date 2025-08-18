«Ты умрешь!»: на больную раком певицу Алину Ростовскую напали в Адлере из-за внешнего вида

Певица Алина Ростовская пострадала в Адлере. На звезду соцсетей напали мужчины, которым не понравился ее внешний вид. Об этом пишет The Voice.

Инцидент произошел 13 августа недалеко от ресторана «Вкусно — и точка». Алина была в компании подруги и ее ребенка. Мимо проходила группа мужчин, один из которых сказал на армянском: «О Господи, какая страшная!».

Знающая язык ростовская резко ответила прохожему. Тогда молодые люди начали осуждать ее за внешний вид, объясняя это тем, что армянкам нельзя так одеваться.

«Да мне уже 43 года, я же имею право носить то, что хочу», — ответила им девушка.

Певица продолжила защищаться и грубо отвечать обидчикам, когда один из них назвал ее «жирной». В один момент потерявший контроль агрессор начал на нее наступать, размахивая кулаками со словами: «Ты что, мне жизнь хочешь испортить?! Ты умрешь!». Спутники парня пытались его остановить, но им это не удалось, и он начал преследовать девушку, продолжая оскорблять ее.

Кроме того, другой мужчина из группы облил Алину колой. Позже мужчины ушли, но вернулись на двух автомобилей. Они перегородили женщинам дорогу и кинули в Ростовскую окурок.

По словам Алины, самый агрессивный из компании несколько раз ударил ее. Ростовская пыталась объяснить ему, что лишний вес у нее из-за проблем со здоровьем — недавно ей удалили опухоль мозга, и она проходит курс лечения от рака. Однако оскорбления продолжились.

Тогда Ростовская вызвала такси, но абьюзер убедил водителя, что она украла у него 5 тысяч рублей, и тот уехал. В итоге уходить от преследователей пришлось пешком. Тем не менее Алина не стала сообщать о случившемся полиции, так как не знает своих обидчиков и боится дальнейшего преследования.

