«Ты тут нормально уже на тысячи»: Глюкоза отреагировала на стоимость одежды дочери

15-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия рассказала, сколько стоит ее одежда. Подросток появилась в кроксах, шароварах, футболке, толстовке и шапке с шарфом.

Лидия прокомментировала стоимость каждой вещи, кроме верхней одежды. Так, теплые кроксы обошлись в 1 или 2 тыс. рублей.

«Теплые носки я не знаю, они мамины», - сказала девочка.

«Теплые шаровары – они стоят около тысячи рублей», - рассказала она. Цена толстовки неизвестна – это подарок папы.

«Футболка тоже около тысячи рублей. Шарф – полторы тысячи», - сообщила Лидия. Шапка оказалась не ее, поэтому обошлась в ноль рублей.

Девочку в этот момент снимала сама Глюкоза. Она отреагировала на стоимость одежды и сказала: «Ты тут нормально уже – на тысячи».

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