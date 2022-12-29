7 миллионов на бренды и украшения: Меган Маркл разорила принца Гарри

Супруга принца Гарри Меган Маркл никогда не отличалась излишней скромностью. Актриса известна своей любовью к дорогим украшениям, дизайнерским брендам и интересным предметам гардероба. С каждым годом сумма, которую королевская чета тратит на одежду Меган, растет. Издание Daily Mail решило узнать, насколько увеличились аппетиты герцогини Сассекской на этот раз.

Новый гардероб Маркл за 2022 год оценили в 73 тысячи фунтов стерлингов – это примерно 6,8 миллионов рублей. Супруга британского принца потратила их на изысканные наряды и дорогие ювелирные украшения, несмотря на то, что они с Гарри уже давно отказались от всех королевских обязанностей.

Журналисты узнали, что самый дорогой образ Меган Маркл примерила на церемонии открытия Игр Invictus в Гааге в апреле этого года. На ней был дизайнерский костюм за две тысячи фунтов стерлингов (173 342 рубля) и ожерелье от Cartier – 12 тысяч фунтов стерлингов (1 040 054 рубля).

К слову, бюджет на одежду Меган увеличивается с каждым годом, несмотря на то, что за нее уже не платит Карл III. Теперь все расходы легли на плечи самой актрисы и ее супруга принца Гарри. В 2020 году актриса потратила на гардероб 44 тысячи фунтов стерлингов (3 815 147 рублей), а в 2021 году – 58 тысяч фунтов стерлингов (5 029 057 рублей).

Ранее стало известно о страшной тайне, которую Меган Маркл скрывает от всех долгие годы. У нее есть взрослый сын не от принца Гарри.