«Ты теперь здесь ничего не имеешь»: Виталий Бородин высказался о конфискации имущества у Невзорова* в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК – прим.) Виталий Бородин прокомментировал изъятие имущества у семьи журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом на территории РФ, является запрещенным в РФ экстремистским объединением). Он считает данное решение суда «показательной историей».

«Я считаю, что это правильное решение. Это показательная история… Я считаю, что это большая победа нашего государства», - сказал Бородин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава ФПБК признался, что мониторит Telegram-канал журналиста и отмечает, что тот «постоянно пишет ехидные посты».

«Мерзавец, все забрали у тебя здесь в России, ты, слава Богу, убежал из нашей страны, ты теперь здесь ничего не имеешь в нашей стране, и надеюсь, что ближайшие 50 лет ты в нашу страну вместе со своей женой больше не въедешь», - заключил Бородин.

Ранее он заявил, что не считает шоумена Александра Ревву мужчиной. Бородин пообещал заняться отменой его ближайшего концерта в Москве.

*признан иноагентом на территории РФ, является запрещенным в РФ экстремистским объединением