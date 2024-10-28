«Ты, Таня, несешь ересь»: российский блогер публично «разнес» телеведущую Лазареву*

Пранкер Сорян (настоящее имя Сурен Каграманов – прим. «Страсти») негативно высказался о телеведущей Татьяне Лазаревой*(признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он заявил, что ее ждет тюрьма в России, а после смерть и «горение в аду».

Сорян известен тем, что звонит артистам-эмигрантам или политическим деятелям и разводит их. Блогер не поддерживает всех звезд, которые предпочли после начала СВО уехать из России. Не лучшего мнения он и о Лазаревой*, которая открыто поддерживает ВСУ. Сурен считает, что она «алкоголичка со стажем», которой пользуются за границей.

Пранкер уверен, что для западных СМИ такие как Татьяна* — на вес золота, так как они готовы говорить все, что угодно.

«Ты, Таня, несешь ересь, которая абсолютно никак с логикой не связана. А для них, для западных таблоидов, это лучше. Они же на обложку должны самые яркие фразы написать», - заявил блогер в интервью aif.ru.

Каграманов подчеркнул, что разбираться с Лазаревой* должны правоохранители, а не народ. Он сообщил, что, по его мнению, ее ждет только одно будущее – тюрьма.

«Она умрет в одиночестве. И просто ответит за все перед Богом», - отметил Сорян.

Ранее Татьяна Лазарева* вышла на связь после того, как узнала, что ее объявили в международный розыск.

*(Признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)