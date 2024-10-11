«Не советую вам, друзья»: объявленная в международный розыск Татьяна Лазарева* вышла на связь

Уехавшая из России экс-телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировала информацию о том, что ее объявили в международный розыск из-за уголовного дела в РФ об оправдании терроризма.

«Вот так с утра проснешься, а тебя за ночь в международный розыск объявили. Не советую вам, друзья, такого опыта», - попыталась отшутиться Лазарева* в своем Telegram-канале.

Она выразила уверенность, что преследуется по политическим мотивам, поэтому Интерпол якобы встанет на ее сторону.

«Так что с этой неразберихой мы пока тут разберемся. А пока я еще посплю», - заявила встревоженная юмористка.

Стоит отметить, что Татьяна*, вероятно, действительно записала видео с комментарием едва поднявшись с кровати. В кадре она появилась без макияжа и укладки.

В июне Лазареву* объявили в розыск по уголовной статье о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). После проверки ее высказываний об ударах дронов по российской территории против нее возбудили дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Телеведущая уже несколько лет живет в Испании. Находясь за границей, она активно ведет блог, в котором радуется атакам ВСУ по городам РФ, а также критикует соотечественников. Также она организовала сборы в поддержку Украины.

Ранее Татьяна Лазарева* выразила уверенность, что Запад обязательно вызволил бы ее из российской тюрьмы.

*Признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга