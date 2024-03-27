«Ты такая кривля»: подписчики обрушились с критикой на Тодоренко за ее сколиоз

Телеведущая Регина Тодоренко страдает от искривления позвоночника. Сколиоз не помешал ей участвовать в различных шоу и родить двоих детей. Но порой знаменитость вынуждена выслушивать критику от подписчиков.

Подписчики Тодоренко в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) посоветовали знаменитости работать над ее «кривой» спиной из-за сколиоза.

Так они ответили на высказывание телеведущей о том, что она принимает себя со всеми недостатками.

«Не надо принимать себя и смиряться, когда ты такая кривля. Работать надо. Исправлять ситуацию. Тем более есть прекрасные специалисты, которые замечательно все выравнивают», — сказала одна из пользовательниц социальных сетей.

Телеведущая не стала отвечать подписчице, но посоветовала россиянам держаться подальше от людей, которые говорят подобные вещи.

«Сколиоз — не приговор. Да, трудно, но надо стараться принимать себя и позволить осознанно меняться», — написала она.

Напомним, еще в 14 лет бывшей ведущей «Орла и решки» предлагали оформить инвалидность, а кандидаты медицинских наук говорили, что она не сможет родить из-за выраженного искривления позвоночника. Однако Регина активно занимается собой, ходит на плавание и даже приняла участие в шоу «Ледниковый период». Врач-остеопат, рефлексотерапевт Владислав Воробьевский ранее рассказал порталу «Страсти» о состоянии звезды и о методах лечения сколиоза.