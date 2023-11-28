Аномалия? Остеопат рассказал, что ждет Регину Тодоренко с четвертой формой сколиоза
Остеопат оценил состояние позвоночника телеведущей Регины Тодоренко.
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33-летняя телеведущая Регина Тодоренко страдает от серьезных проблем со спиной. Еще в 14 лет ей предлагали оформить инвалидность, а кандидаты медицинских наук говорили, что она не сможет родить из-за выраженного искривления позвоночника. Однако Регина активно занимается собой, ходит на плавание и даже приняла участие в шоу «Ледниковый период». Врач-остеопат, рефлексотерапевт Владислав Воробьевский рассказал порталу «Страсти» о состоянии звезды и о методах лечения сколиоза.
Сама Тодоренко говорит, что у нее сколиоз четвертой степени. Искривление позвоночника особенно бросается в глаза на фото, где Регина выступает в платье с открытой спиной.
По словам врача, ее недуг, вероятнее всего, является следствием мезенхемальной недостаточности (это состояние, когда в организме наблюдается недостаток клеток мезенхимальной или соединительной ткани — прим. «Страсти») либо аномалией развития.
Сам по себе сколиоз, говорит эксперт, не является заболеванием, под этим термином принято понимать адаптационную деформацию позвоночника. Наиболее частой причиной развития сколиоза является родовая травма черепа, которая создает патологическое натяжение на весь позвоночник. Своевременно определить и устранить ее у ребенка поможет только специалист.
Причин его возникновения, на самом деле, огромное количество, но алгоритм лечения общий: определить причину и компенсировать ее, а затем поддерживать мышечный каркас и подвижность позвоночника в течение жизни.
Владислав Воробьевский
Врач-остеопат
Выраженная деформация позвоночника, таза и ребер является не только косметическим дефектом. В результате неправильного расположения позвонков, происходит сдавливание или смещение внутренних органов, что нарушает их работу, вызывает болевые ощущения в осевых мышцах и повышает риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата.
При обнаружении сколиоза важно регулярно наблюдаться у врача и не бросать все на самотек, — объяснил Владислав Воробьевский. — Кроме этого, необходимо придерживаться рекомендаций: регулярные занятия ЛФК, бассейн, ограничение осевых нагрузок на позвоночник (исключить бег, подъем тяжестей), позволяет предотвратить развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата. Но самолечением заниматься категорически запрещено.
Владислав Воробьевский
Врач-остеопат
В случае с Региной Тодоренко остеопат считает, что звезду не настигнут опасные последствия, если она будет разумно подходить к силовым тренировкам. Прогрессирование сколиоза возможно только в более зрелом возрасте (при гормональной перестройке женского организма после менопаузы и формирования остеопорозных изменений в позвоночнике), однако гормонально-заместительная терапия и физическая активность позволит это предотвратить, заключил эксперт.