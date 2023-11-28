Аномалия? Остеопат рассказал, что ждет Регину Тодоренко с четвертой формой сколиоза

33-летняя телеведущая Регина Тодоренко страдает от серьезных проблем со спиной. Еще в 14 лет ей предлагали оформить инвалидность, а кандидаты медицинских наук говорили, что она не сможет родить из-за выраженного искривления позвоночника. Однако Регина активно занимается собой, ходит на плавание и даже приняла участие в шоу «Ледниковый период». Врач-остеопат, рефлексотерапевт Владислав Воробьевский рассказал порталу «Страсти» о состоянии звезды и о методах лечения сколиоза.

Сама Тодоренко говорит, что у нее сколиоз четвертой степени. Искривление позвоночника особенно бросается в глаза на фото, где Регина выступает в платье с открытой спиной.

По словам врача, ее недуг, вероятнее всего, является следствием мезенхемальной недостаточности (это состояние, когда в организме наблюдается недостаток клеток мезенхимальной или соединительной ткани — прим. «Страсти») либо аномалией развития.

Сам по себе сколиоз, говорит эксперт, не является заболеванием, под этим термином принято понимать адаптационную деформацию позвоночника. Наиболее частой причиной развития сколиоза является родовая травма черепа, которая создает патологическое натяжение на весь позвоночник. Своевременно определить и устранить ее у ребенка поможет только специалист.