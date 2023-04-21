«Ты так и в налоговой отвечаешь?»: Джиган запнулся на середине фразы в Comedy Club

Рэпер Джиган стал героем Comedy Club на ТНТ и рассмешил присутствующих ответом на вопрос о доходах. Певец запнулся на середине фразы, так и не сумев дать четкого ответа.

Ведущий Павел Воля поинтересовался, откуда у Джигана деньги на большой дом, курорты, люксовые автомобили.

Джиган внимательно выслушал и произнес: «Так я же говорил, уже сколько, сколько». Внятного ответа не последовало. Юморист Гарик Харламов пошутил над ответом Джигана, спросив: «Ты так и в налоговой отвечаешь?»

Происходящее вызвало смех в зале.

Напомним, Джиган зарабатывает на выступлениях от 1 млн рублей. Он сочиняет песни и получает авторские отчисления. Его супруга Оксана Самойлова зарабатывает на блоге и имеет бизнес.

Ранее Павел Воля высмеял супругу Джигана. Он заявил, что Самойловой нужен «не поющий, а пьющий» муж.