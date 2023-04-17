«Хитрая пара»: известный мужчина разоблачил фейковое расставание Самойловой и Джигана

В последнее время все внимание публики приковано к Оксане Самойловой и Джигану. Супруги считались самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе, однако уже больше месяца в Сети ходят слухи об их расставании. Певец исчез из личного блога возлюбленной, а сама она не отрицает, что Джиган сейчас живет отдельно. К слову, не все верят в истинность высказываний Оксаны. Многие считают, что расставание супругов — пиар-ход. Подобного мнения придерживается и Павел Воля.

В эфире «Шоу Воли» комик высмеял публичные извинения Джигана перед супругой. Павел считает, что мужчина неправильно расставил приоритеты.

«Джиган, во-первых, ты назвал жену чужим именем — Кара, а пиво — пивком. Приоритеты четко расставлены. Езжай домой, там тебя ждет любимая баночка пивка», — высказался Воля.

Показалось Павлу забавным и то, что Джиган решил прифотошопить себя к снимку Самойловой. Вдобавок ко всему юморист заявил: Оксана и певец — «хитрая пара». Тем самым он усомнился в искренности происходящей ситуации.

«Она давно поняла, что ей нужен не поющий, а пьющий Джиган. Потому что поющий — это бедная старость, а пьющий — золотая жила», — резюмировал Воля.

К слову, с мнением Павла согласна и Алена Жигалова. Обоснованную позицию журналистки можно прочесть в этой статье.

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