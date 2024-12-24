«Ты сверху, прости меня, шаровая молния»: Баскова публично раскритиковали из-за наряда

Стилист Александр Рогов и модель Маша Миногарова обсудили звезд на мероприятии МУЗ-ТВ. Девушка отметила наряд певца Николая Баскова и заявила, что ему не стоило надевать обтягивающие, узкие брюки.

Знаменитости часто обсуждают наряды отечественных и зарубежных звезд на канале ROGOV TV. Недавно был скандал с певицей Алсу, которую Рогов в наряде со смокингом сравнил с «обслуживающим персоналом». Теперь досталось Николаю Баскову.

Эксперты обратили внимание на его внешний вид в черном костюме с обтягивающими брюками и необычным галстуком.

«Давайте определимся так: стиль Yves Saint Laurent, когда у тебя смокинг и брюки-сигареты, подходит для парней субтильных, у которых вверх и низ примерно одинаковый. Силуэт получается вытянутым. Когда ты сверху, прости меня, шаровая молния… Куда ж ты брюки-сигареты напяливаешь?» – порассуждала Миноагрова.

Модель отметила, что не будет называть Баскова «большим», а лишь указала на его несоответствие пропорций.

«Крупный вверх и оттуда тонкие ноженьки», — добавила она.

Александр же убежден, что певец следует стереотипам. По его мнению, многие считают, что фигуру надо посильнее обтянуть, тогда ты будешь выглядеть стройнее.

«Возможно, с какого-то ракурса, с которого он смотрит на себя в зеркало, ему хорошо… Но тут-то 3D, а тут три четверти. Ну, правда, не комплиментарно это», – подчеркнул стилист.

В конце обсуждения эксперты сделали Николаю комплимент и отметили его необычный галстук с металлическими вставками. Этот прием им напомнил один из показов Дома Loewe.

Ранее мы писали о том, что звездный стилист дал совет Екатерине Андреевой.